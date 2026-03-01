Ричмонд
Али Хаменеи умер в своей резиденции, сообщило гостелевидение Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был погиб в своей резиденции утром 28 февраля из-за авиаудара. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана IRIB.

Источник: Life.ru

Согласно госТВ республики, аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности».

Ранее мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали о ликвидации Хаменеи в результате авиаударов. Отмечалось, что тело было обнаружено и извлечено из-под завалов резиденции. Позднее отмечалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти аятоллы посредством фотографии. Убийство также подтверждал и президент США Дональд Трамп.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
