Али Хаменеи умер в своей резиденции, сообщило гостелевидение Ирана

Согласно госТВ республики, аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности».
Ранее мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали о ликвидации Хаменеи в результате авиаударов. Отмечалось, что тело было обнаружено и извлечено из-под завалов резиденции. Позднее отмечалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти аятоллы посредством фотографии. Убийство также подтверждал и президент США Дональд Трамп.
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.