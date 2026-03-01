Группировка «Север» за сутки уничтожила 140 беспилотников и 30 пунктов БПЛА ВСУ

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки выявлены и уничтожены 30 пунктов управления БПЛА, 140 БПЛА самолетного типа, 31 тяжелый боевой квадрокоптер R18, 4 станции спутниковой связи Starlink, 8 антенн связи, 5 наземных роботизированных комплексов, склад боеприпасов и 2 склада материальных средств противника», — сказал он.
