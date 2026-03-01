Нарколог Исаев раскрыл, для кого употребление алкоголя опаснее всего

Руслан Исаев, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии, объяснил в беседе с RT, что мужчины традиционно употребляют алкоголь чаще и в больших объёмах, но женщины более восприимчивы к токсическому действию этанола.
«Поэтому число случаев алкогольной зависимости, цирроза печени, алкогольной кардиомиопатии и смертей, связанных с употреблением, среди мужчин выше. Но на уровне индивидуальной биологической уязвимости ситуация иная. Женщины действительно более восприимчивы к токсическому действию этанола», — предупредил эксперт.
Как разъяснил Исаев, в теле мужчины в среднем содержится больше воды, чем в теле женщины.
«При употреблении одинаковой дозы алкоголя его концентрация в крови у женщины будет объективно выше, так как этанол распределяется в меньшем объёме жидкости», — пояснил собеседник RT.
Также, по его словам, активность ферментов, в частности алкогольдегидрогеназы, у женщин ниже, что уменьшает первичный метаболизм этанола.
«Следовательно, большая часть выпитого спиртного поступает в кишечник, а оттуда — в кровоток в неизменном виде, оказывая более мощное токсическое воздействие на печень и мозг», — рассказал эксперт.
Кроме того, он упомянул ускоренное поражение внутренних органов.
«Из-за описанных выше причин поражение печени, сердечной мышцы и головного мозга у женщин развивается при меньшем стаже алкоголизации и меньших дозах спиртного, чем у мужчин», — заявил врач.
Помимо этого, Исаев рассказал о репродуктивной специфике.
«Алкоголь напрямую повреждает яйцеклетки. Если у мужчин сперматозоиды обновляются каждые 72 дня, то запас яйцеклеток закладывается у женщины внутриутробно и не возобновляется в течение жизни. Токсическое действие этанола необратимо повышает риски повреждения ооцитов», — подчеркнул собеседник RT.
Таким образом, если говорить о том, кто «чаще страдает» в масштабах общества, — это мужчины, поскольку они в среднем пьют больше и рискованнее, считает нарколог.
«Если же оценивать биологическую чувствительность к алкоголю и скорость формирования осложнений при сопоставимых дозах, женщины действительно более уязвимы. Что касается психической зависимости, эмоциональный компонент у женщин часто выражен ярче — и лечение требует более тонкой психотерапевтической работы», — заключил Исаев.
Ранее главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров заявил в беседе с RT, что конфеты с крепким алкоголем могут формировать позитивное отношение к спиртному.