Нарколог Исаев раскрыл, для кого употребление алкоголя опаснее всего

«Если же оценивать биологическую чувствительность к алкоголю и скорость формирования осложнений при сопоставимых дозах, женщины действительно более уязвимы. Что касается психической зависимости, эмоциональный компонент у женщин часто выражен ярче — и лечение требует более тонкой психотерапевтической работы», — заключил Исаев.