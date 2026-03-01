«В течение суток противник потерял 3 станции спутниковой связи Starlink, 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 3 пункта управления беспилотной авиацией. Тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по позициям ВСУ — цели поражены», — сказал он.
Группировка «Восток» за сутки уничтожила три станции Starlink ВСУ
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили три станции связи Starlink ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.