В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру

В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи. Об этом сообщило государственное телевидение.

Следующие семь дней в Иране станут нерабочими — так власти решили почтить память погибшего лидера, сообщает госТВ республики.

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был погиб в своей резиденции утром 28 февраля из-за авиаудара. Аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности». Ранее мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали о ликвидации Хаменеи в результате авиаударов. Отмечалось, что тело было обнаружено и извлечено из-под завалов резиденции. Позднее отмечалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти аятоллы посредством фотографии. Убийство также подтверждал и президент США Дональд Трамп.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
