В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был погиб в своей резиденции утром 28 февраля из-за авиаудара. Аятолла в момент удара выполнял «служебные обязанности». Ранее мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали о ликвидации Хаменеи в результате авиаударов. Отмечалось, что тело было обнаружено и извлечено из-под завалов резиденции. Позднее отмечалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти аятоллы посредством фотографии. Убийство также подтверждал и президент США Дональд Трамп.