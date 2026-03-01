Вакаров сказал, зачем экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского

Политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров сообщил aif.ru, какие главные задачи будет выполнять бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак на должности советника Владимира Зеленского, и что для него станет настоящим вызовом.
Как сообщалось, Сунак вошел в группу, которая консультирует главу киевского режима по вопросам экономической реконструкции.
«Самое главное сейчас для Украины — это привлечение инвестиций в военно-промышленный комплекс. Это приоритетная задача. Сунак на должности советника Зеленского будет напрямую лоббировать интересы тех, кто в Англии и за её пределами готов вкладывать в производство оружия для Киева», — сказал Вакаров.
Эксперт напомнил, что на территории Великобритании начал работу первый украинский завод по производству беспилотных летательных аппаратов. На открытии предприятия побывал посол Украины Валерий Залужный.
«Я полагаю, что такие заводы будут строиться не только в Британии. Мы знаем об открытии производств в Дании и странах Балтии. Однако британцы будут вкладывать средства и в создание совместных предприятий и непосредственно на территории Украины», — отметил Вакаров.
Политолог также не исключил, что, если переговоры по урегулировании конфликта не принесут результатов, и из процесса отстранятся США и выйдет Россия, британцы начнут на территорию Украины вводить войска, и на эти процессы, конечно же, понадобятся деньги.
«И здесь возникает вопрос: кто должен финансировать солдат? Ведь, вероятно, это будут не кадровые военнослужащие британской армии, а наемники из других стран, например Колумбии, действующие под британским флагом. Поиск средств для финансирования пребывания любых таких подразделений — будь то наемники или отставники действующей армии — станет второй важной задачей Сунака и ключевым вызовом для него», — подытожил Вакаров.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал тренировку британских и французских десантников с целью осуществления миротворческой миссии на Украине мероприятием, которое не имеет ничего общего с реальностью.