Вакаров сказал, зачем экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского

«И здесь возникает вопрос: кто должен финансировать солдат? Ведь, вероятно, это будут не кадровые военнослужащие британской армии, а наемники из других стран, например Колумбии, действующие под британским флагом. Поиск средств для финансирования пребывания любых таких подразделений — будь то наемники или отставники действующей армии — станет второй важной задачей Сунака и ключевым вызовом для него», — подытожил Вакаров.