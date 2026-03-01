Тайвань оценивает экономические последствия ударов США и Израиля по Ирану

ГОНКОНГ, 1 марта. /ТАСС/. Тайбэй следит за развитием событий на Ближнем Востоке после авиаударов США и Израиля по Ирану и оценивает, какие могут быть экономические последствия для острова. Об этом сообщил глава администрации Тайваня Лай Циндэ в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Я поручил группам по национальной безопасности и исполнительной власти внимательно следить за развитием событий в этом регионе, тщательно оценивать потенциальные последствия, особенно колебания международных цен на сырье и энергоносители, а также их влияние на стабильность нашей экономики, финансов и благосостояния населения, и заблаговременно разрабатывать планы действий в чрезвычайных ситуациях», — заявил он.
Лай Циндэ отметил, что власти острова активировали «соответствующие механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации» для обеспечения безопасности жителей Тайваня в этом регионе «и поддерживают тесные контакты со странами-единомышленницами и глобальными партнерами».
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи был убит в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.