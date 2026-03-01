Ричмонд
В России с помощью фотовидеокамер выписали штрафы почти на 206 млрд рублей

Водители России в 2025 году получили штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами фотовидеофиксации, на общую сумму около 206 миллиардов рублей.

Этот показатель стал рекордным за последние годы и почти в 1,5 раза превысил результат 2024 года, когда сумма штрафов составила более 149 миллиардов рублей.

Этот показатель стал рекордным за последние годы и почти в 1,5 раза превысил результат 2024 года, когда сумма штрафов составила более 149 миллиардов рублей.

Об этом свидетельствует статистика Госавтоинспекции, с которой ознакомилось агентство ТАСС.

По данным ведомства, в 2025 году на основе показаний камер было вынесено свыше 214 миллионов постановлений на общую сумму почти 206 миллиардов рублей. К концу года автовладельцы оплатили штрафы на сумму почти 153 миллиарда рублей.