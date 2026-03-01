Ричмонд
В правительстве Ирана пообещали не оставить без ответа гибель верховного лидера

В иранском правительстве заявили, что гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется без ответа.

В иранском правительстве заявили, что гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи не останется без ответа.

«Мы заставим тех, кто отдал приказ и осуществил это крупное преступление, пожалеть об этом. Иран пройдёт этот сложный этап с высоко поднятой головой», — приводит телеканал Al Jazeera заявление правительства.

Ранее иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
