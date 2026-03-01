Новая защита от дронов «Ёж» устанавливается на российские танки в зоне СВО

Группировка войск «Запад» приступила к установке на боевую технику нового защитного навеса «Ёж», предназначенного для повышения безопасности при выполнении задач в зоне специальной военной операции.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1300 «вениками» из расплетенных металлических тросов и устанавливается на танки Т-80БВ.
Ранее сообщалось, что в российские войска впервые поставили системы «Зубр» для защиты критических объектов от беспилотников и барражирующих боеприпасов.