«На стероидах»: СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа

«История о том, как Трамп превратился в Джорджа Буша-младшего на стероидах, станет центральной в его втором президентстве. Немаловажная ирония заключается в том, что президент, поклявшийся положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке, весьма вероятно мог начать новую», — резюмирует Spectator.