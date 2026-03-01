Ричмонд
«На стероидах»: СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа

Spectator: Трамп понесет ответственность за ослабление США из-за ударов по Ирану.

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент США будет нести личную ответственность за ослабление американской мощи в случае провала операции в Иране, пишет журнал The Spectator.

«Если же, как представляется вероятным, его затея провалится, то Трамп, и только Трамп, нанесет сокрушительный удар по американской мощи», — говорится в статье.

Как пишет автор, совместные с Израилем удары по Ирану могут спровоцировать масштабные потрясения не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

«История о том, как Трамп превратился в Джорджа Буша-младшего на стероидах, станет центральной в его втором президентстве. Немаловажная ирония заключается в том, что президент, поклявшийся положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке, весьма вероятно мог начать новую», — резюмирует Spectator.

Удары США и Израиля.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

