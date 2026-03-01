КСИР заявил, что не оставит убийц Хаменеи безнаказанными

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. «Рука мести иранского народа» не оставит убийц верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи безнаказанными, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС) Ирана.
Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщило ранее государственное телевидение Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, он был убит в своем офисе в субботу утром.
«Рука мести иранского народа, жаждущая сурового, жесткого наказания, которое заставит убийц имама уммы раскаяться, не отпустит их ворот», — говорится в заявлении КСИР.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
