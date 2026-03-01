Ричмонд
КСИР объявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции»

КСИР: начинается самая ожесточенная наступательная операция в истории ВС Ирана.

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

«Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории вооруженных сил Исламской Республики Иран против Израиля и американских террористических баз», — приводит слова из заявления гостелерадиокомпания Ирана.

В КСИР пообещали, что «рука мести иранского народа» не оставит убийц Али Хаменеи безнаказанными.

Ранее в ночь на воскресенье гостелевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны. По данным агентства Tasnim, он был убит в своем офисе ранним утром в субботу.

О гибели Али Хаменеи за несколько часов до этого заявил президент США Дональд Трамп. Иранское агентство Fars со ссылкой на источник подтверждало только смерть дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера страны.

Удары США и Израиля.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

