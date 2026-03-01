Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Шансы найти живыми пропавшую в Пермском крае группу туристов на снегоходах есть, но они невысокие, туристы могли замерзнуть, заявил РИА Новости местный проводник Артем Иванов.
По данным СК РФ, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено. Ведутся поиски.
«Шансы их найти живыми есть, но, наверное, невысокие», — заявил агентству проводник.
По его словам, туристы уже могли замерзнуть.
«Могли ли они провалиться в какую-нибудь расщелину? Там есть несколько мест, где можно свалиться, но разом это не может произойти. То есть вначале бы это сделал один, другие бы заметили опасность и предприняли какие-то меры», — отметил Иванов.