Зарплату Сунаку на должности советника Зеленского будут платить военные.
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак на должности советника Владимира Зеленского будет получать заработную плату не из бюджета Украины, сообщил aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.
Как сообщалось, Сунак вошел в группу, которая консультирует главу киевского режима по вопросам экономической реконструкции. По словам Вакарова, при Зеленском британский экс-премьер будет напрямую лоббировать интересы тех, кто в Англии и за её пределами готов вкладывать в производство оружия для Киева.
«Стоит обратить внимание, что официально Сунак работает бесплатно. Советник — это внештатная должность, и деньги из бюджета Украины ему выплачиваться не будут; заработок будет строиться исключительно на лоббизме. Ему будут платить военные компании, производящие вооружение и современные беспилотники», — отметил Вакаров.
Эксперт также выразил уверенность, что назначение Сунака — скорее всего, не инициатива Зеленского, а решение британцев.
«Раньше Риши Сунак не фигурировал в украинской повестке так активно и не был связан с Украиной настолько тесно, как другие политики. Например, Борис Джонсон недавно посещал Киев для участия в конференции YES, организованной Виктором Пинчуком. Известно, что за каждое такое выступление Джонсон получает порядка 100−120 тысяч долларов или фунтов стерлингов — это его сложившаяся цена. Но Джонсон уже всем надоел. Сунак же кажется более конкретным и прагматичным. Его продвигают другие политики: по сути, его “навязали” Украине, назначив главным лоббистом военных вопросов. И вероятно, это сделали британские спецслужбы, с которыми Сунак, безусловно, связан», — подытожил Вакаров.