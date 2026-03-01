«Раньше Риши Сунак не фигурировал в украинской повестке так активно и не был связан с Украиной настолько тесно, как другие политики. Например, Борис Джонсон недавно посещал Киев для участия в конференции YES, организованной Виктором Пинчуком. Известно, что за каждое такое выступление Джонсон получает порядка 100−120 тысяч долларов или фунтов стерлингов — это его сложившаяся цена. Но Джонсон уже всем надоел. Сунак же кажется более конкретным и прагматичным. Его продвигают другие политики: по сути, его “навязали” Украине, назначив главным лоббистом военных вопросов. И вероятно, это сделали британские спецслужбы, с которыми Сунак, безусловно, связан», — подытожил Вакаров.