Врач назвала опасные сигналы, на которые надо обратить внимание после падения

В зимний период люди могут столкнуться с сезонными травмами и ушибами из-за падений на улицах, лестницах или просто при ходьбе. Нередко удар может прийтись на голову — в таких случаях важно обращать внимание на характерные симптомы.
Об этом рассказала в беседе с RT Мария Лавренова, врач-невролог клиники «Атрибьют».
«Обратиться к специалисту стоит, если вы заметили хотя бы один из этих симптомов: выраженная головная боль, которая не проходит и усиливается, любые изменения в поведении, такие как вялость, слабость, необычная сонливость или, наоборот, перевозбуждение и раздражительность, тошнота или рвота, даже однократная, потеря сознания даже на несколько секунд, судороги или любые новые повторяющиеся странные движения тела», — предупредила врач.
Она также упомянула такие симптомы, как повышение температуры после травмы, шаткость походки, головокружение, нарушение координации при ходьбе, бледность кожи или посинение губ, разный размер зрачков при освещении, а также любые выделения из ушей или носа: кровь, прозрачная или желтоватая жидкость.
По её словам, у взрослых дополнительно настораживают путаница в мыслях, трудности с речью или пониманием окружающей обстановки, слабость в руках или ногах, сильная сонливость, которую невозможно преодолеть, или провалы в воспоминаниях о событии.
«Всё это повод срочно показаться врачу или вызвать скорую, чтобы точно убедиться, что нет сотрясения мозга, перелома черепа или кровоизлияния. Своевременная диагностика с помощью КТ или МРТ может спасти жизнь. Но знайте: чаще всего организм справляется сам и всё ограничивается лёгким испугом, шишкой и синяком. Наша задача — быть внимательными, не паниковать, наблюдать за состоянием первые 24—48 часов и вовремя замечать сигналы, которые требуют профессиональной помощи», — добавила эксперт.
Она посоветовала держаться за поручни, ходить медленно и парами в гололёд, чтобы подстраховать друг друга.
«Профилактикой также является спорт: регулярные тренировки развивают проприоцепцию (способность ощущать тело в пространстве), баланс и ловкость через йогу, функциональные упражнения, единоборства или любой активный вид деятельности, делая нас устойчивее к падениям. И конечно, не игнорируем защитную экипировку: при катании на коньках, лыжах, сноуборде или даже просто прогулках по льду голова, колени и суставы должны быть защищены шлемом и наколенниками», — объяснила невролог.
