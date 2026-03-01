Врач назвала опасные сигналы, на которые надо обратить внимание после падения

«Всё это повод срочно показаться врачу или вызвать скорую, чтобы точно убедиться, что нет сотрясения мозга, перелома черепа или кровоизлияния. Своевременная диагностика с помощью КТ или МРТ может спасти жизнь. Но знайте: чаще всего организм справляется сам и всё ограничивается лёгким испугом, шишкой и синяком. Наша задача — быть внимательными, не паниковать, наблюдать за состоянием первые 24—48 часов и вовремя замечать сигналы, которые требуют профессиональной помощи», — добавила эксперт.