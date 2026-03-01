КСИР пообещал отомстить за смерть аятоллы и анонсировал «крупнейшую операцию»

«Мы решительно отомстим убийцам за гибель верховного лидера Ирана», — следует из заявления.
КСИР пообещал продолжать путь Хаменеи и наказать виновных в нападении на Иран. Корпус призвал иранцев объединиться и продемонстрировать миру единство народа.
Кроме того, КСИР анонсировал «крупнейшую военную операцию» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars. По данным издания, атака начнётся «в ближайшие минуты». Подробности пока не приводятся.
Ранее президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Али Хаменеи не останется безнаказанным. Он назвал произошедшее преступлением. Напомним, в Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру. Следующие семь дней в Тегеране станут нерабочими. Кроме того, удары по Ирану привели к гибели родственников Али Хаменеи. Среди погибших — дочь, зять и внук, а также одна из его невесток.
