КСИР пообещал отомстить за смерть аятоллы и анонсировал «крупнейшую операцию»

Ранее президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Али Хаменеи не останется безнаказанным. Он назвал произошедшее преступлением. Напомним, в Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру. Следующие семь дней в Тегеране станут нерабочими. Кроме того, удары по Ирану привели к гибели родственников Али Хаменеи. Среди погибших — дочь, зять и внук, а также одна из его невесток.