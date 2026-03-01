СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
«Президент (США — ред.) Дональд Трамп начал атаку на Иран после того, как лидеры Израиля и Саудовской Арабии неделями прилагали усилия, чтобы пролоббировать ее», — говорится в публикации со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.
По информации собеседников газеты, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман несколько раз лично связывался с Трампом по телефону за последние месяцы, чтобы пролоббировать атаку со стороны США, несмотря на его публичные призывы к поиску дипломатического решения.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
