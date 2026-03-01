Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана

WP: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Президент (США — ред.) Дональд Трамп начал атаку на Иран после того, как лидеры Израиля и Саудовской Арабии неделями прилагали усилия, чтобы пролоббировать ее», — говорится в публикации со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

По информации собеседников газеты, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман несколько раз лично связывался с Трампом по телефону за последние месяцы, чтобы пролоббировать атаку со стороны США, несмотря на его публичные призывы к поиску дипломатического решения.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше