Опрос показал, что американцы думают об ударах США и Израиля по Ирану

В снижение способности Ирана создать ЯО после удара США верят 47% американцев.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Почти половина, или 47%, американцев считают, что нанесенные в субботу ВВС США и Израиля удары по Ирану снизили способность последнего к созданию в будущем ядерного оружия, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.

Согласно результатам, 24% респондентов считают, что удары в значительной степени снизили способность к созданию ЯО, 23% опрошенных ответили, что удары нанесли малый ущерб ядерной программе Ирана. При этом 19% респондентов заявили, что удары не увенчались успехом. Среди опрошенных 34% не уверены в своем ответе.

Как показал опрос, 66% республиканцев больше всего уверены в том, что операция в Иране повлияла на способность страны создавать ядерное оружие в будущем. Среди демократов в этом уверены не более 38%.

Опрос проводился 28 февраля сразу после ударов США и Израиля среди 2466 американцев. Статистическая погрешность результатов составила 2,8 процентных пункта.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

