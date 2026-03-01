Пентагон не ответил на вопрос, планируют ли США наземную операцию в Иране

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Министерство войны США на запрос РИА Новости не раскрыло, является ли наземная операция в Иране частью дальнейших планов Штатов.
«У нас нет дополнений на данный момент, чтобы поделиться ими», — сообщили в Пентагоне на вопрос о том, планируют ли Штаты наземную операцию в Иране или исключают такое развитие событий.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
