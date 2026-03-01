Ричмонд
Fars: КСИР анонсировал масштабное наступление против Израиля и баз США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана анонсировал «масштабное» наступление против Израиля и баз США.

Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«В ближайшие минуты начнётся самая масштабная наступательная операция в истории вооружённых сил исламской республики Иран», — говорится в публикации.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани подчеркнул, что сотни человек погибли и пострадали в результате атаки Соединённых Штатов и Израиля на Тегеран.

