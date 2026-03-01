Fars: КСИР анонсировал масштабное наступление против Израиля и баз США

Об этом сообщает иранское агентство Fars.
«В ближайшие минуты начнётся самая масштабная наступательная операция в истории вооружённых сил исламской республики Иран», — говорится в публикации.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.
В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани подчеркнул, что сотни человек погибли и пострадали в результате атаки Соединённых Штатов и Израиля на Тегеран.