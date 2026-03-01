Фон дер Ляйен выразила обеспокоенность ситуацией в Иране

Ранее Иран нанёс удар по объекту Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Дубае. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Ни Соединённые Штаты, ни власти Эмиратов пока не комментировали это сообщение. До этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что ликвидация аятоллы Али Хаменеи не останется безнаказанной.