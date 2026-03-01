Овечкин забросил 921-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 921-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом он обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Это произошло в ходе матча регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс».
28 февраля «Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказал мнение, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может выступить на Играх 2030 года.