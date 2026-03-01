Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин забросил 921-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 921-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом он обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 921-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом он обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

Это произошло в ходе матча регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс».

28 февраля «Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказал мнение, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может выступить на Играх 2030 года.