Чёрный «траурный флаг» водружают над мечетью в иранском Мешхеде

Над мечетью Имама Резы в Мешхеде на северо-востоке Ирана водружают чёрный «траурный флаг».
Об этом сообщает Iribnews.
Ранее иранское государственное телевидение заявило о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
