Слюсарь: беспилотник уничтожен в небе над Ростовской областью

Над Кашарским районом Ростовской области уничтожен беспилотник, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Над Кашарским районом Ростовской области уничтожен беспилотник, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что информации о пострадавших и разрушениях нет.

28 февраля сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
