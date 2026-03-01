Слюсарь: беспилотник уничтожен в небе над Ростовской областью

Над Кашарским районом Ростовской области уничтожен беспилотник, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что информации о пострадавших и разрушениях нет.
28 февраля сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами.
