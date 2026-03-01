Юрист Южалин объяснил, можно ли получать зарплату наличными

Работник может получать заработную плату наличными, однако ситуация будет зависеть от того, сотрудник только устраивается на работу или уже работает в организации, объяснил в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
«Если сотрудник только устраивается на работу, он вправе сразу выбрать способ получения заработной платы — наличным или безналичным расчётом. О своём выборе работник должен сказать работодателю, после чего условия выплаты заработной платы включаются в трудовой договор», — заявил он.
По словам специалиста, как ранее сообщал Минтруд России, обязать работника получать заработную плату в безналичной форме работодатель не вправе, поэтому работник имеет право выбрать такой способ получения денег.
«Если же работник изначально изъявил желание получать заработную плату на счёт в банке и данное условие было закреплено в трудовом договоре, изменить данное условие возможно только по соглашению сторон. Иными словами, работодатель здесь вправе отказать работнику в выплате заработной платы наличными, ссылаясь на условия трудового договора. В данном случае работник лишь вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую будет перечисляться заработная плата», — заключил эксперт.
Ранее в Роскачестве разъяснили, разрешено ли сотруднику ночевать на работе.