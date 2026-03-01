Юрист Южалин объяснил, можно ли получать зарплату наличными

«Если же работник изначально изъявил желание получать заработную плату на счёт в банке и данное условие было закреплено в трудовом договоре, изменить данное условие возможно только по соглашению сторон. Иными словами, работодатель здесь вправе отказать работнику в выплате заработной платы наличными, ссылаясь на условия трудового договора. В данном случае работник лишь вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую будет перечисляться заработная плата», — заключил эксперт.