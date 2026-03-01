Ричмонд
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что договориться с Ираном после ударов по нему, которые в том числе привели к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, «стало легче, чем день назад», об этом он заявил CBS.

Источник: Reuters

«Теперь это (Дипломатическое решение. — Прим. ред.) гораздо легче, чем день назад, очевидно», — сказал Трамп.

По его словам, Штаты ожидали ответной реакции Тегерана, однако Иран «был сильно побит» в ходе ударов.

При этом хозяин Белого дома уклонился от ответа на вопрос, считает ли он операцию против Тегерана войной.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал, что его смерь не останется безнаказанной, и объявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>.

