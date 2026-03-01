Ричмонд
Китайский маркетплейс зарегистрировал товарный знак в России

РИА Новости: китайский маркетплейс Poizon зарегистрировал товарный знак в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon, на котором в том числе можно найти модные товары класса люкс, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака «Дэву» была подана в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания «Шанхай Деву Информейшн Груп Ко». Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.

Согласно документам, компания сможет, среди прочего, распространять в России приложение для заказа одежды, обуви, аксессуаров и других товаров модной индустрии, предоставлять электронные торговые площадки, заниматься маркетингом.

В ассортименте маркетплейса представлены в том числе такие бренды, как Gucci, Adidas, Armani и другие, которые проходят проверку на оригинальность.