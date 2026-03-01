Ричмонд
Волошин высмеял решение Киева переименовать районы в ДНР и ЛНР

В Совете Федерации оценили инициативу украинских властей по переименованию районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе с РИА «Новости» назвал эти действия Киева проявлением беспомощности.

Источник: Life.ru

Особую критику вызвали новые названия. Волошин охарактеризовал их как образец «декоммунизационного новояза», который не имеет ничего общего с реальными историческими топонимами. Сенатор добавил, что действия украинской стороны выглядят комично.

По мнению политика, таким образом Украина пытается справиться с «фантомными болями» из-за территорий, которые уже потеряны безвозвратно. Он считает, что другого способа борьбы у Киева просто не осталось.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины станет выживание в конфликте. Также он признался, что президент США Дональд Трамп не является его союзником в противостоянии с Россией. По словам экс-комика, республиканец видит себя исключительно в роли посредника между ним и российском лидером Владимиром Путиным, а не сторонником Киева.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

