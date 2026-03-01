Волошин высмеял решение Киева переименовать районы в ДНР и ЛНР

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины станет выживание в конфликте. Также он признался, что президент США Дональд Трамп не является его союзником в противостоянии с Россией. По словам экс-комика, республиканец видит себя исключительно в роли посредника между ним и российском лидером Владимиром Путиным, а не сторонником Киева.