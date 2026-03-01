Особую критику вызвали новые названия. Волошин охарактеризовал их как образец «декоммунизационного новояза», который не имеет ничего общего с реальными историческими топонимами. Сенатор добавил, что действия украинской стороны выглядят комично.
По мнению политика, таким образом Украина пытается справиться с «фантомными болями» из-за территорий, которые уже потеряны безвозвратно. Он считает, что другого способа борьбы у Киева просто не осталось.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины станет выживание в конфликте. Также он признался, что президент США Дональд Трамп не является его союзником в противостоянии с Россией. По словам экс-комика, республиканец видит себя исключительно в роли посредника между ним и российском лидером Владимиром Путиным, а не сторонником Киева.
