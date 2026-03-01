Новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди, утверждают СМИ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Издание Clash Report утверждает, что новым командующим Корпуса стражей исламской революции Ирана назначен Ахмад Вахиди, ранее занимавший пост советника командующего.
Ранее Армия Израиля заявила, что в ходе операции были убиты командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммад Пакпур и глава минобороны страны Азиз Насирзаде.
«Ахмад Вахиди был назначен новым командующим КСИР», — говорится в Telegram-канале издания.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>