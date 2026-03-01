Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент Ирана рассказал, кто возьмет на себя обязанности Хаменеи

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана возьмут на себя обязанности погибшего в результате атаки США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Источник: AP 2024

«Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана будут исполнять обязанности верховного лидера в вакантный период», — приводит слова Мохбера агентство IRNA.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше