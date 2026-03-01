WP: Саудовская Аравия наряду с Израилем добивалась от США ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия параллельно с Израилем добивалась от США нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщила 28 февраля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По их данным, глава американской администрации Дональд Трамп принял решение об ударе после «длительного давления со стороны необычной пары союзников США на Ближнем Востоке — Израиля и Саудовской Аравии». «Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман [Аль Сауд] неоднократно звонил Трампу в течение последнего месяца, настаивая на атаке со стороны США, несмотря на публичную поддержку дипломатического урегулирования», — отметило издание, добавив, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одновременно с этим продолжал «свою давнюю кампанию с призывами к нанесению Соединенными Штатами ударов».
«Эти совместные усилия подтолкнули Трампа к тому, чтобы отдать приказ о массированной воздушной кампании против руководства и Вооруженных сил Ирана», — подчеркнула газета. Она уточнила, что удары были нанесены, «несмотря на оценки американской разведки, согласно которым иранские силы вряд ли могли представлять угрозу территории США в течение ближайшего десятилетия».
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население республики выступить против собственного правительства и захватить власть. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным иранского агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.