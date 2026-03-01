Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственной

«Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привёл к резкой эскалации ситуации во всем регионе — оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнёрам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке», — отметил Небензя.