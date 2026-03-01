Ричмонд
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана

Трамп не ответил на вопрос, считает ли он войной операцию против Ирана.

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS уклонился от ответа на вопрос, считает ли он войной нынешнюю военную операцию США и Израиля против Ирана.

«В конце интервью Трамп… отказался отвечать на вопрос, считает ли он боевые действия Америки против Ирана войной с этой страной. Он заявил, что по-прежнему сосредоточен на устранении угроз для Соединенных Штатов», — отмечает канал.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

