Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана

«В конце интервью Трамп… отказался отвечать на вопрос, считает ли он боевые действия Америки против Ирана войной с этой страной. Он заявил, что по-прежнему сосредоточен на устранении угроз для Соединенных Штатов», — отмечает канал.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
