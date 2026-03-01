В Одессе прогремели взрывы

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в некоторых частях Одесской области, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе звучат взрывы…. Еще взрыв в Одессе», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в субботу украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в городе Арцизе в Одесской области.