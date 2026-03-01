Трамп: договориться с Тегераном стало «намного проще» после ударов по Ирану

«Сейчас это (договориться с Ираном. — RT) намного проще, чем было день назад, очевидно», — сказал Трамп в телефонном интервью, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического решения после атак.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану.
Позднее американский лидер подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.