Трамп: договориться с Тегераном стало «намного проще» после ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что считает удары США и Израиля, которые в том числе привели к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, эффективными и способными открыть путь к дипломатии.

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что считает удары США и Израиля, которые в том числе привели к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, эффективными и способными открыть путь к дипломатии.

«Сейчас это (договориться с Ираном. — RT) намного проще, чем было день назад, очевидно», — сказал Трамп в телефонном интервью, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического решения после атак.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану.

Позднее американский лидер подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

