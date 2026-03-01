Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны и командующего КСИР

«Секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур погибли в результате атаки США и Израиля», — говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше