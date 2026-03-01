Ричмонд
Эксперт Сунь: Иран заблаговременно подготовился к коллективному руководству

Экстренный план действий включал назначение руководящих преемников в случае чрезвычайной ситуации, отметил директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета.

ШАНХАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Ирана заранее подготовилось к коллективному управлению государством на фоне угроз насильственной смены власти со стороны США и Израиля. Такое мнение выразил директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета Сунь Дэган.

«Иран подготовился более полноценно, чем в прошлом году, это говорит о том, что в краткосрочной перспективе его системы командования, управления, разведки и обороны вряд ли будут существенно нарушены», — приводит его слова газета China Daily. Cтолкнувшись с угрозой смены режима, Иран заблаговременно разработал экстренный план действий, включая договоренности о коллективном руководстве и назначении руководящих преемников в случае чрезвычайной ситуации, отметил профессор.

На этот раз решимость Ирана нанести ответный удар будет значительно сильнее, предположил Сунь Дэган. Исламская республика может мобилизовать все возможности для противодействия США и Израилю, добавил он. Специалист по Ближнему Востоку допустил более жесткую реакцию со стороны Тегерана, которая может перерасти в более широкий конфликт в качестве средства сдерживания.

Сунь Дэган отметил, что Израилю удалось вовлечь США в конфликт, это вынуждает Иран к стратегически невыгодному противостоянию с двумя противниками. Ответ Тегерана против еврейского государства, предположительно, выйдет за рамки военных целей и охватит такую инфраструктуру, как электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, для предотвращения последующих ударов со стороны Израиля и США, считает профессор.

Израиль и США начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.

