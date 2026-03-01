Ричмонд
Трамп считает, что после ударов США будет проще договориться с Ираном

Американский лидер отказался называть эти атаки войной, сообщил телеканал CBS.

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп считает, что после нанесения ударов по Ирану Вашингтону будет проще достичь дипломатических договоренностей с Тегераном. Такую позицию он озвучил 28 февраля в интервью телеканалу CBS News.

«Разумеется, это будет проще, чем день назад», — заявил глава Белого дома, рассуждая о возможности достижения в будущем договоренностей с Ираном. Свою позицию он объяснил тем, что по Ирану «очень сильно бьют». При этом, как пишет CBS News, американский лидер отказался называть войной военную операцию США и Израиля против Ирана.

Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население республики выступить против собственного правительства и захватить власть. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным иранского агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.

