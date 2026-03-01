Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральное командование ВС США опубликовало ещё одно видео ударов по Ирану

Центральное командование ВС США опубликовало видео ударов по Ирану, в ходе которых, предположительно, были уничтожены ракетные комплексы. Кадры были размещены в соцсети Х.

Источник: Life.ru

Центральное командование ВС США опубликовало ещё одно видео ударов по Ирану. Видео © X / CENTCOM.

На видео запечатлены удары по трём ракетным комплексам и РЛС. Последствия при этом не приводятся. Удары, судя по видео, осуществлялись с РСЗО HIMARS.

Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, КСИР анонсировал «крупнейшую военную операцию» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. Подробности пока не приводятся. Президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Али Хаменеи не останется безнаказанным. Он назвал произошедшее преступлением. В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше