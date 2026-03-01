Президент, главный судья и член ССК Ирана возьмут на себя обязанности Хаменеи

Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана временно возьмут на себя обязанности погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, пишет агентство IRNA.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану.
Позднее американский лидер подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.