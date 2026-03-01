Ричмонд
Эксперт Моро объяснил сигнал СВР Парижу об ответе на ядерный удар

Заявление Службы внешней разведки является напоминанием об изменениях в российской ядерной доктрине, сообщил бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ является напоминанием Парижу и Лондону об изменениях в российской ядерной доктрине. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

Аналитик напомнил, что доктрина ядерного сдерживания России претерпела изменения в ноябре 2024 года. Заявление российской спецслужбы, по его словам, следует рассматривать именно в этом контексте.

«Если Киев применит ядерное оружие, которое, по оценке России, было [бы] передано Францией или Англией, российский ответный удар может быть нанесен по любой из этих двух стран», — подчеркнул эксперт.

Моро выразил уверенность, что этот сигнал был четко услышан на Западе. В качестве подтверждения он привел тот факт, что посольство Франции немедленно выступило с официальным опровержением утверждений СВР.

СВР ранее сообщала, что в Лондоне и Париже считают, что появление некоего «сверх-оружия» может укрепить переговорную позицию Киева. Таким оружием в европейских столицах считают атомную или так называемую грязную бомбу. По данным СВР, Франция и Великобритания уже работают над скрытой передачей Киеву необходимых комплектующих и технологий, в частности французской малогабаритной боеголовки от баллистической ракеты подлодок.

