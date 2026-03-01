Эксперт Моро объяснил сигнал СВР Парижу об ответе на ядерный удар

Узнать больше по теме

Грязная бомба: что за оружие и чем оно отличается от ядерного

Термин «грязная бомба» регулярно появляется в новостной повестке, особенно в периоды международной напряженности. Это не ядерное оружие в классическом понимании, но все еще крайне опасное. В материале разберем, чем эта бомба отличается от атомной и какие последствия может вызвать ее применение.