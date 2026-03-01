Clash Report: новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди

В Иране сообщили о назначении Ахмад Вахиди новым командующим Корпус стражей исламской революции. Ранее он занимал должность советника прежнего руководителя структуры, пишет Clash Report.
До этого Армия обороны Израиля заявляла, что в ходе операции были ликвидированы командующий КСИР Мохаммад Пакпур и министр обороны Азиз Насирзаде. Официального подтверждения этой информации со стороны Иран на момент публикации не приводилось.
В то же время агентство IRNA передало, что после гибели верховного лидера временное руководство страной будет осуществляться президентом, главой судебной власти и представителем Совета стражей конституции до принятия дальнейших решений.
Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своём офисе.