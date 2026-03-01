Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Clash Report: новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди

Новым командующим Корпус стражей исламской революции стал Ахмад Вахиди.

Источник: Аргументы и факты

В Иране сообщили о назначении Ахмад Вахиди новым командующим Корпус стражей исламской революции. Ранее он занимал должность советника прежнего руководителя структуры, пишет Clash Report.

До этого Армия обороны Израиля заявляла, что в ходе операции были ликвидированы командующий КСИР Мохаммад Пакпур и министр обороны Азиз Насирзаде. Официального подтверждения этой информации со стороны Иран на момент публикации не приводилось.

В то же время агентство IRNA передало, что после гибели верховного лидера временное руководство страной будет осуществляться президентом, главой судебной власти и представителем Совета стражей конституции до принятия дальнейших решений.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своём офисе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше