HS: Трамп напал на Иран, ослепленный успехом операции в Венесуэле

При этом авторы материала отмечают, что одной из целей действий Вашингтона в Венесуэле называлась смена власти, однако фактически политическая конфигурация в стране осталась прежней.
Издание также характеризует внешнеполитический подход Трампа как так называемый стиль «микадо», подразумевающий рискованную и индивидуальную игру. По оценке журналистов, подобная тактика способна существенно изменить баланс сил и повлиять на хрупкое равновесие на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп сообщил о намерении продолжать удары по Ирану на протяжении всей недели или дольше, если это потребуется.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше