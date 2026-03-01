Ричмонд
HS: Трамп напал на Иран, ослепленный успехом операции в Венесуэле

Трамп принял решение атаковать Иран из-за эйфории после успешной операции в Венесуэле.

Источник: Аргументы и факты

Решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по Ирану могло быть принято на фоне эмоционального подъёма после операции в Венесуэле. По версии финской газеты Helsingin Sanomat, американский лидер мог рассчитывать на аналогичный сценарий развития событий.

При этом авторы материала отмечают, что одной из целей действий Вашингтона в Венесуэле называлась смена власти, однако фактически политическая конфигурация в стране осталась прежней.

Издание также характеризует внешнеполитический подход Трампа как так называемый стиль «микадо», подразумевающий рискованную и индивидуальную игру. По оценке журналистов, подобная тактика способна существенно изменить баланс сил и повлиять на хрупкое равновесие на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп сообщил о намерении продолжать удары по Ирану на протяжении всей недели или дольше, если это потребуется.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
