Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне

Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, бывший там генконсул Сергей Семенов принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). За два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые видео набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.