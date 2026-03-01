Экс-генконсул рассказал, из-за чего плакали живущие в Польше россияне

Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, бывший там генконсул Сергей Семенов принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). За два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые видео набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.
«Это было тяжело и для наших граждан, которые проживают в Гданьском консульском округе. Многие звонили, выражали свое сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен», — сказал Семенов.
Генеральное консульство донесло информацию о закрытии разными путями: разместили ее на сайте генконсульства, в социальных сетях, передавали при личном общении, посредством «сарафанного радио», отметил он.
«Мы делали и видеообращение к гражданам, где выражали сожаление из-за закрытия и того, что больше не сможем помогать людям. Реакция была понятной и теплой — они звонили, писали и приходили. Подтверждали свою готовность помочь», — поделился дипломат.
