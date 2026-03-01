Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США ожидали от Ирана более серьезный ответный удар

В Вашингтоне думали, что контратака Тегерана будет вдвое сильнее, отметил президент Соединенных Штатов.

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ожидала ответного удара Ирана по американским силам и объектам на Ближнем Востоке, однако рассчитывала, что он будет гораздо сильнее. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 28 февраля в интервью телеканалу CBS News.

«Это было то, чего мы ожидали», — сказал он. «Но мы думали, что он будет вдвое сильнее», — добавил глава государства, говоря про ответный удар Ирана. «Пока что это меньше, чем мы полагали», — добавил глава Белого дома.

28 февраля Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что, несмотря на заявления иранской стороны, среди американских военнослужащих потерь не было.

Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи был убит в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше