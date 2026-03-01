Эксперт Хань: США и Израиль могут столкнуться с затяжным конфликтом в Иране

ПЕКИН, 1 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Соединенные Штаты и Израиль рассчитывают на быстрое завершение конфликта с Ираном, однако он может затянуться, его продолжительность будет зависеть от ответа Тегерана, масштабы которого, вероятно, определит Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Такое мнение выразила корреспонденту ТАСС эксперт Центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков Хань Цзяньвэй.
«США и Израиль начали новую войну против Ирана с целью свержения действующего иранского режима, а не только уничтожения его ядерного потенциала. Их основная тактика, по-видимому, нацелена на быстрое и решительное завершение конфликта. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также сумел частично успокоить внутреннее общественное мнение, добившись определенного эффекта», — считает эксперт.
По ее мнению, с высокой вероятностью этот конфликт не завершится так быстро, как рассчитывают США и Израиль. Он «может затянуться», и его дальнейший ход «будет зависеть от того, сможет ли Иран выдержать испытание и сохранить способность к ответным действиям», считает Хань Цзяньвэй.
«Полагаю, что сейчас именно Корпус стражей исламской революции напрямую решает, каким образом отвечать. В дальнейшем, вероятно, право принятия решений в Иране будет находиться в руках КСИР», — указала она.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. КСИР заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи был убит в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.