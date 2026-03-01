CNN: ряд союзников США на Ближнем Востоке знал о предстоящих ударах по Ирану

Некоторые союзники США на Ближнем Востоке были заранее уведомлены о предстоящих ударах по Ирану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, ряд стран получил предупреждения через военные каналы. Кроме того, официальные лица из администрации американского президента Дональда Трампа лично связывались с представителями отдельных государств.
При этом CNN не уточняет, о каких именно странах идёт речь.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану.
Позднее американский лидер подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.