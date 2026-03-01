Ричмонд
Вице-президент Ирана сообщил, кто будет исполнять обязанности Хаменеи

Исполнять обязанности убитого аятоллы Али Хаменеи на время действия вакантного периода будут три человека. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на вице-президента Мохаммада Мохбера.

Источник: Life.ru

«Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана будут исполнять обязанности верховного лидера в вакантный период», — заявил Мохбер.

Тегеран оперативно замещает вакансии в высшем военном руководстве. Новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал Ахмад Вахиди, который прежде был советником при командовании. Назначение произошло на фоне массированных ударов со стороны США и Израиля. Ранее израильские военные отрапортовали об уничтожении предшественника Вахиди — Мохаммада Пакпура, а также главы иранского оборонного ведомства Азиза Насирзаде.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

