«Прозвучавшее сегодня высказывание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что эта операция направлена на недопущение обретения Ираном ядерного оружия, необоснованно», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя: Россия считает цели операции США против Ирана необоснованными
ООН, 1 мар — РИА Новости. Россия считает необоснованными заявления президента США Дональда Трампа о том, что причиной атаки на Иран стало недопущение наличие у Тегерана ядерного оружия, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.